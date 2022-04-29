Amazonアウトレットで、AirPods（第3世代）が販売中です。AirPods Proは在庫数2個2022年4月29日午前11時55分現在、Amazonアウトレットで、AirPods（第3世代）が税込19,412円で販売中です。 在庫数は1個で、商品の状態は「中古：非常に良い」と表記されています。 Apple StoreでのAirPods（第3世代）の販売価格は、税込23,800円です。Amazonアウトレットにおける状態表示についてAmazonアウトレットおよび販売商品