ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç²¤Ç¾è°÷¾èµÒ26¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿´Ñ¸÷Á¥¡ÖKAZU?¡Ê¥«¥º¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬¿»¿å¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬»ö¸Î¤Î2ÆüÁ°¤Îº£·î21Æü¤Ë¤³¤ÎÁ¥¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÍÎ¾å¤ÎÁ¥¤Î°ÌÃÖ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖGPS¥×¥í¥Ã¥¿¡¼¡×¤¬Á¥¤«¤é¼è¤ê³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³¤ÊÝ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£GPS¥×¥í¥Ã¥¿¡¼¤ÏË¡Î§¾å¤ÎÅëºÜµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á¥Çõ¤¬°ÂÁ´¤Ë±¿¹Ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏÍ¸ú¤Ê¥Ä¡¼¥ë¡£±¿¹Ò²ñ¼Ò¡ÖÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡×¤Ï³¤ÊÝ¤ÎÅÀ¸¡¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ°È÷¤Î¤¿¤á¤Ë³°¤·¤Æ¤¤¤ë
¥é¥ó¥¥ó¥°
- 1. Á¥¿»¿å¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×ºÊ¤ËÅÅÏÃ
- 2. ¥é¥È¥Ó¥¢¿Í¡Ö¤À¤«¤éÆüËÜÂç¹¥¤¡×
- 3. À¶µÜ¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¡ÖºÇ¸åÄÌ¹ð¡×¤«
- 4. Ãæ³ØÀ¸¤ò¡ÖÀÅÛÎì¡×¥Û¥¹¥È¤Î¼ê¸ý
- 5. ´Ñ¸÷Á¥ ¼ÒÄ¹¤ÎÉã¡ÖÊÝ¸±¡×¸ÀµÚ¤«
- 6. ¾å¹Ä¤´É×ºÊ âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ëºâ»º¾ùÅÏ?
- 7. ¥Á¥ç¥ë¥Î¸¶È¯¡Ö°Û¾ï¡×¤Ê¿å½à
- 8. ÊÌµïºÊ¤òµö¤»¤Ê¤¤ ÁÔÀä¤Ê°ä¸À½ñ
- 9. Ä»µï¤ß¤æ¤¡Ö¸íÇúÎ¥º§¡×¤ò½é¹ðÇò
- 10. Âè3¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¸½¼ÂÌ£ Ïª¤Î»×ÏÇ
- 11. 8Ç¯´Ö¤Ç4¿Í½Ð»º¡ÖÂ¿»ºDV¡×¤Î¼ÂÂÖ
- 12. ÌÀÆü²Ö¥¥é¥é À°·Á¤ò½é¹ðÇò
- 13. »³Íü¤Î»³Ãæ¤Ë¹ü ²áµî¤Ë¤âÁÜº÷
- 14. ¡ÖµßÌ¿Æ¹°áÃå¤»¤í¡×¤ÎÀ¼Ê¹¤ÄÌÊó
- 15. ¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë·ãÅÜ¡Ö¥¢¥Û¤é¤·¤¤¡×
- 16. ¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡×¤¬Éüµ¢
- 17. ¡Ö¥â¥¹¥¯¥ï¡×³ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À
- 18. Íî¹ç»á Çò°æµå¿³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¸ÀµÚ
- 19. ¶Ú¥È¥ì ½µ130Ê¬Ä¶¤¨¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì?
- 20. ¡Ö´¶¼ÕÆ°²è¡×¤ËÆüËÜ¤Ê¤· »ØÅ¦
- 1. Á¥¿»¿å¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×ºÊ¤ËÅÅÏÃ
- 2. ¥é¥È¥Ó¥¢¿Í¡Ö¤À¤«¤éÆüËÜÂç¹¥¤¡×
- 3. ´Ñ¸÷Á¥ ¼ÒÄ¹¤ÎÉã¡ÖÊÝ¸±¡×¸ÀµÚ¤«
- 4. ¾å¹Ä¤´É×ºÊ âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ëºâ»º¾ùÅÏ?
- 5. ÊÌµïºÊ¤òµö¤»¤Ê¤¤ ÁÔÀä¤Ê°ä¸À½ñ
- 6. »³Íü¤Î»³Ãæ¤Ë¹ü ²áµî¤Ë¤âÁÜº÷
- 7. ¡ÖµßÌ¿Æ¹°áÃå¤»¤í¡×¤ÎÀ¼Ê¹¤ÄÌÊó
- 8. ¡Ö¥â¥¹¥¯¥ï¡×³ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À
- 9. ¶Ú¥È¥ì ½µ130Ê¬Ä¶¤¨¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì?
- 10. ¡Ö´¶¼ÕÆ°²è¡×¤ËÆüËÜ¤Ê¤· »ØÅ¦
- 11. ¥·¥ã¡¼¥×¸ø¼°¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÈ¿¶Á
- 12. »³Íü¤Ç¹üÈ¯¸« ÉÔÌÀ½÷»ù¤Î²ÄÇ½À
- 13. ¡ÖTHE TIME,¡×°Â½»¥¢¥Ê¤ËÆ±¾ð¤â
- 14. ¡ÖÁ´°÷Èþ·Á¤Ë¡×¸µ¼õ·º¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³
- 15. ´Ñ¸÷Á¥ »ö¸ÎÁ°¤Ë¡ÖGPS¡×¼è¤ê³°¤·
- 16. Ë½¹ÔÌäÂê ´ÆÆÄ¡ÖÈï³²¼Ô²¶¤À¤±¡×
- 17. ÅÅ¼ÖÆâ¤ËÍî½ñ¤¤« ¥é¥Ã¥Ñ¡¼ÂáÊá
- 18. 33ÅïÁ´¾Æ ½ÐÆ°Í×ÀÁ¤Ï1»þ´ÖÈ¾¸å
- 19. ¡Ú²ñ¸«Â®Êó¡ÛÃÎ¾²Ž¥´Ñ¸÷Á¥»ö¸Î¡¡±¿¹Ò²ñ¡Ä
- 20. æêÌç¤Ë°ÛÊª¡Ä¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ÇµÔÂÔ¤«
- 1. ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ö´¶¼Õ¡×¤ËÆüËÜ´Þ¤á¤º
- 2. Ãæ¾ò¤¤è¤·½ÐÇÏ¤« °Ý¿·¤¬ÍÊÎ©¤Ø
- 3. AV½Ð±é ½ñÌÌ¤Ç¤Î·ÀÌóµÁÌ³¤Å¤±
- 4. ÆüËÜ°Ý¿· Ãæ¾ò¤¤è¤·¤òÍÊÎ©¤Ø
- 5. »°±ºÎÜÎï»á¤ÎÃ¦¥Þ¥¹¥¯¼çÄ¥¤Ë»¿ÈÝ
- 6. »Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ5Ëü±ß 6·î°Ê¹ß»Ùµë¤Ø
- 7. ¥Þ¥¹¥¯µñÈÝ¤Î»ÔµÄ ºÇ²¼°Ì¤ÇÍîÁª
- 8. »³¸ý»ÔµÄÁª ¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤¬ÅöÁª
- 9. Æü´Ú´Ø·¸ ÆüËÜÂ¦¤ÎÊâ¤ß´ó¤êÂ¥¤¹
- 10. °Ö°ÂÉØÌäÂê¤ÇÆüËÜ¤¬Ì¤Á½Í¤Î»öÂÖ
- 11. °Ý¿·¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ÈÌÌ²ñ¤Î¼óÁê¤Ë¡Ö³°¸òÊ¬¤«¡Ä
- 12. ¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤È¥Ò¥È¥é¡¼ÊÂ¤Ù¤¿Åê¹Æ¤ËÆüËÜ¡Ö¡Ä
- 13. ÄÉ²Ã»Ù±ç¤Ê¤É½ä¤êÁíÍý¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅý¡Ä
- 14. ¼óÁê¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÄÇ½¤Ê¸¶È¯¤ÏÆ°¤«¤·¤Æ¡Ä
- 15. Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤â10Ëü±ßµëÉÕ¤Ø
- 16. ¼óÁê¤Î´Î¤¤¤ê¡Ö¶ÐÏ«¼Ô³§ÊÝ¸±¡×¼Â¸½À¹¤ê¡Ä
- 17. Ãæ¹ñ³¤·³¤Î´ÏÄú¤¬¼¯»ùÅç¡¦¸ý±ÊÎÉÉôÅç¼þ¡Ä
- 18. ÀÅ²¬¸©¡¢JRÅì³¤¤Î¿·°Æ¸¡Æ¤¤Ø¡¡¥ê¥Ë¥¢¹©¡Ä
- 19. ¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡Ïº£¸å¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¡Ö´Ú¹ñ¡Ä
- 20. ´ßÅÄ¼óÁê¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñ¡Ä
- 1. ¥Á¥ç¥ë¥Î¸¶È¯¡Ö°Û¾ï¡×¤Ê¿å½à
- 2. ¥×¡¼¥Á¥ó»á¡ÖÂç½ÍÀ¶¡×¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï
- 3. ÆüËÜ¤Î¹³µÄ¤Ë´Ú¹ñ¡ÖÉÔÅö¤Ê¼çÄ¥¡×
- 4. ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÊ¬Îö¤¹¤ë²ÄÇ½À Ïª
- 5. ¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÇÇúÈ¯ Ãæ¹ñ¿Í¤é»àË´
- 6. Ïª ·³»ö±é½¬³ÈÂç¤Ê¤éÆüËÜ¤ËÊóÉü
- 7. À¤³¦ºÇ¹âÎðÇ§Äê¤Ï¡ÖÈá¤·¤¤±ÉÍÀ¡×
- 8. ¾®»ù´Î±ê ¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤¬¸¶°ø¤«
- 9. Ê¸ÂçÅýÎÎ ÆüËÜ¤Î±¦·¹²½¤ò»ØÅ¦
- 10. Ïª³°Áê¤Î³ËÀïÁèÈ¯¸À¤Ï¡ÖµõÀª¡×
- 11. ¥Ö¥Á¥ã¤Ç¤ÎµÔ»¦ ¿·¤¿¤Ë±ÇÁü³ÎÇ§
- 12. ¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥Æ¥í Ãæ¹ñ¿ÍÉ¸Åª¤«
- 13. ¥×¡¼¥Á¥ó»á Ì±´Ö¿ÍÂàÈò¤Ë¹ç°Õ¤«
- 14. TwitterÇã¼ý¤Î¥Þ¥¹¥¯»á¤ËEU·Ù¹ð
- 15. ¸µÆÈ¼óÁê Ïª¤È¤Î´Ø·¸°Ý»ý¤òÉ½ÌÀ
- 16. Ïª¤ÎÍÄÃÕ±à¤ÇÈ¯Ë¤ »Ò¤É¤â2¿Í»àË´
- 17. ¡ÖµñÈÝ¸¢¤ËÀâÌÀÀÕÇ¤¡×·èµÄ¤òºÎÂò
- 18. ¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦¤¬»ñ»º¤ò½é¸ø³«
- 19. 51ºÐ¥æ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¤¬·ëº§
- 20. Âè3¼¡ÂçÀï¤ËÈ¯Å¸¤Î¶²¤ì Ïª¤¬·Ù¹ð
- 1. ¥¹¥Þ¥Û¤¬2½µ´ÖÄÌ¿®¾ã³²¡©¡¡ÁíÌ³¾Ê¡¢ÂÀ¡Ä
- 2. µëÎÁ¾å¤¬¤é¤ÌÆüËÜ ¤¤¤Þ¤ä¸å¿Ê¹ñ
- 3. ºÊ¤ÈÊÌµï¤Î40ÂåÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿Èá·à
- 4. ¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Îº¹
- 5. ÅìÂç°å³ØÉô¤Ç¤ÏºÍÇ½»ô¤¤»¦¤·¤Ë?
- 6. JRÅì¤Î²ó¿ô·ô 9·îËö¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤Ø
- 7. Ê¡²¬¤ÎÆÃ»£ÈÖÁÈ À®¸ù¤·¤¿Î¢Â¦
- 8. ¥Æ¥¹¥é »þ²ÁÁí³Û1260²¯¥É¥ë¾Ã¼º
- 9. ¥Ë¥È¥ê ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¶ÈÌ³Äó·È¤Ø
- 10. 100Ç¯¤Ë1²ó¤Î¡ÖÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¡×·Ù²ü
- 11. Twitter¤òÇã¼ý¤Ø ³ô¼°¤ÏÈó¸ø³«²½
- 12. ÈóÀµµ¬¸øÌ³°÷ Èá»´¤¹¤®¤ë¼Â¾ð
- 13. Êì¤ÎÆü ÀìÌç²È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
- 14. ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¤Ê¤É¼òÎàÃÍ¾å¤²¤Ø
- 15. ³ØÀ¸µ¯¶È¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ò¤í¤æ¤»á·Ù¾â
- 16. Google¿Æ²ñ¼Ò 1¡Á3·î´üÁý¼ý¸º±×
- 17. 20Âå Ê¿¶Ñ¼ê¼è¤ê16Ëü±ß¤Î¸½¼Â
- 18. ¥â¥Ö¤Ï¥¾¥ó¥Ó²½ ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¼Ò°÷
- 19. ·ã°ÂÉÊ¤òÇã¤¤µÞ¤°¿Í¤ÎÍî¤È¤··ê
- 20. Netflix³ôË½Íî Éé¤ÎÏ¢º¿¤Î²ÄÇ½À
- 1. ¡ÖiPhone13¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¸º»º¤«
- 2. ¿Íµ¤Amazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹ ºÇÂç45%¥ª¥Õ
- 3. ¥Þ¥¹¥¯»á¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥×ºî¤ë¡×
- 4. Apple ¥¹¥Þ¡¼¥È¿åÅû¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
- 5. ¥¹¥Þ¥Û¡Ö¼«Ê¬¤Ç½¤Íý¡×»þÂå²ò¶Ø?
- 6. 30Âå¤«¤é40Âå¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤òÄ´ºº
- 7. ´Ì¥µ¥¤¥º ²ñµÄ¸þ¤±¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
- 8. Twitter ¥Þ¥¹¥¯»áÇã¼ý°Æ¼õ¤±Æþ¤ì
- 9. Amazon Kids¡Ü iOSÈÇ¥¢¥×¥ê³«»Ï
- 10. ¡ÖMNP¤Ê¤éiPhone°ì³ç1±ß¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬Ê¤¡Ä
- 11. Twitter¤òÇã¼ý¤Ø ¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¶¯Ä´
- 12. Apple¡¢AirTag¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡Ä
- 13. ¡Ö¥®¥ã¥ë²½¡×¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¤
- 14. ¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÅÁÅýÁõ¾þ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¡¼¥È¡Ä
- 15. ´°Á´¸Ä¼¼¥Þ¥°¥Þ¥¹¥Ñ¼°¥µ¥¦¥Ê¡ÖTHE CLAS¡Ä
- 16. ²»¼Á¤¬¹¥É¾ 3000±ß¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó
- 17. LINE¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ÈÏ¢·È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¤Á¡Ä
- 18. ÆüËÜ´ý±¡¸øÇ§¡¡¥×¥í´ý»Î¸þ¤±°Ï¸ëAIÅëºÜ¡Ä
- 19. ¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Çã¼ý¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ä
- 20. À¤³¦¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¾å³¤¡Ä
- 1. Ãæ³ØÀ¸¤ò¡ÖÀÅÛÎì¡×¥Û¥¹¥È¤Î¼ê¸ý
- 2. Âè3¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¸½¼ÂÌ£ Ïª¤Î»×ÏÇ
- 3. ¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡×¤¬Éüµ¢
- 4. Íî¹ç»á Çò°æµå¿³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¸ÀµÚ
- 5. ¿³È½Ä¹ Çò°æµå¿³¤ÎÂÐ±þ¤Ë»ØÅ¦
- 6. ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¸ì¤ëÂçÃ«¤ÎÀ¨¤ß
- 7. ´ÆÆÄ ÂçÃ«¤¬¡Ö½Ð¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡×
- 8. Çò°æµå¿³ ²áµî¤âÈ½Äê½ä¤êÂç¤â¤á
- 9. ¡Ö¹ÃÈå¥¥ã¥Î¥ó¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤
- 10. µå¿³µÍ¤á´ó¤êÁûÆ° NPB°ÛÎã¤ÎÀâÌÀ
- 11. ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ ¥ï¥ê¥¨¥ï¤ò¾Î»¿
- 12. ¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤ ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿
- 13. ¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó Âç¼ºÂÖ¤Ë¹óÉ¾¤ÎÍò
- 14. ¼£¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿µð¿Í¸Í¶¿¤ÎÉ¿ÊÑÊÊ
- 15. ¥Ù¡¼¥¹Æ§¤Þ¤º¡ÄÄÁ¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È
- 16. ¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤Îºå¿À ´ÆÆÄ¤Ë»ØÅ¦¤â
- 17. É½¾ð¤ò°ìÀÚÊÑ¤¨¤Ê¤¤ÂçÃ«¤Ë¾Î»¿
- 18. µå³¦OB¤¬¸ì¤ë¡Ö¿³È½¤È¤Î»ö·ïÊí¡×
- 19. µ×ÊÝ·ú±Ñ Ãç¤¬ÎÉ¤¤Áª¼ê¤òÌÀ¤«¤¹
- 20. µå¿³ÌäÂê ÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ëÇØ·Ê
- 1. Ä»µï¤ß¤æ¤¡Ö¸íÇúÎ¥º§¡×¤ò½é¹ðÇò
- 2. 8Ç¯´Ö¤Ç4¿Í½Ð»º¡ÖÂ¿»ºDV¡×¤Î¼ÂÂÖ
- 3. ÌÀÆü²Ö¥¥é¥é À°·Á¤ò½é¹ðÇò
- 4. ¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë·ãÅÜ¡Ö¥¢¥Û¤é¤·¤¤¡×
- 5. DJ SODA ¥ì¥®¥ó¥¹¸¶°ø¤ÇÅë¾èµñÈÝ
- 6. ¤æ¤¿¤Ü¤ó ¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¤Ë¡ÖÏ·³²¡×
- 7. ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ ½µ´©»ï¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à
- 8. ¿å²¹9ÅÙ¤Ç±Ë¤¤¤À·Ð¸³ »ö¸Î¤ò¿´ÇÛ
- 9. Óñ¤«¤ì»Ï¤á¤¿AKB48¤Î¡Ö²ò»¶Àâ¡×
- 10. ¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌÚ¤Ê¤Î!¡×È²ºÎ¤ËÈ¿ÂÐ
- 11. ¥Ï¥¤¥ì¥°»Ñ¤Ç? ¤¨¤Ê¤³¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß
- 12. ¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖÌÚ²¼À«¤¬¤Þ¤¿ÁûÆ°¡×
- 13. Àî±É¡Ö¥«¥à¥«¥à¡×¤Çµã¤¯¤Û¤É¶ìÏ«
- 14. ²¬Â¼Î´»Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê »Ò¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
- 15. ÀµÄ¾ÉÔÆ°»º ¥Ñ¥ï¥Ï¥éÉôÄ¹¤Ë¶Ã¤
- 16. ¹¾Æ¬2:50Ë½Ïª·ÏYouTuber¥Ç¥Ó¥å¡¼
- 17. Matt¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬¸¶°ø ½µ´©»ïÅÜ¤ë
- 18. ½ÕÆü¤ÎÉ÷Ï¤»ö¾ð¤ËÆü¸þºä¥É¥ó°ú¤
- 19. ¥¬¥ó¥À¥àºÇ¿·ºî±Ç²è ËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
- 20. Ä«¤«¤éÅì¥Ö¥¯¥í¤¬À¸½Ð±é¡Ö³×Ì¿¡×
- 1. ¡Ö½Ï½÷ÇÉ¡×ÃËÀ ¼ÂºÝ¤Ï40Âå¤Þ¤Ç?
- 2. ¤ä¤è¤¤¸®¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¡×
- 3. ½Ð²ñ¤¤¤ÏºÇ°¤â¡ÄºÆ²ñ¤·¸òºÝÈ¯Å¸
- 4. ¥«¥¤¥ó¥º¤Î¼¼Æâ2ÃÊ´È¼õ¤±¤¬ºÇ¶¯
- 5. ÈþÍÆ³°²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ëÌÓ·ê²þÁ±Ë¡
- 6. Èà»á¤è¤ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¤È¡ÄÉâµ¤¤ËÉü½²
- 7. ¡Ö¥é¥ó¥Á¡×µÙ»ß ¥µ¥¤¥¼Ì±¤¬Ã²¤
- 8. 40Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á Ìµ°õ¤ÎÍ¥½¨¾®Êª
- 9. ²Ú¤ä¤«¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥³¡¼¥Ç¾Ò²ð5Áª
- 10. ¡ÖÌ¾Á°»÷¤¹¤®¡×ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°
- 11. 2½µ´Ö¤Ç6¥¥í¸º ¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡
- 12. Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¿·¶ÈÂÖ ±©ÅÄ¤ËÃÂÀ¸
- 13. ÊÌ¤ì¤¿¤éÏ¢ÍíÀè¾Ãµî Éü±ï´üÂÔNG
- 14. ¥æ¥Ë¥¯¥í¡ß¥Þ¥ë¥Ë ¥¦¥§¥¢Á´¸ø³«
- 15. °Õ³° ÃËÀ¤¬µó¤²¤ëÊÌ¤ì¤Î¸¶°ø
- 16. ÁÝ½ü¤ËÊ¸¶ç¤ÎµÁÊì ÌÛ¤é¤»¤¿ÊýË¡
- 17. »Ò¤ÏÉ×»÷? ¥¥ì¤ëµÁÊìÌÛ¤Ã¤¿°ì¸À
- 18. ¹â¸«¤¨¤¹¤® ÉÕÏ¿¥È¡¼¥È¤¬²Ä°¦¤¤
- 19. ¹¬±¿¤¬Éñ¤¤¹þ¤à±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Ì´7¤Ä
- 20. ·É±ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÇ¯¾å½÷À¤Î¹ÔÆ°