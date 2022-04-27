Twitterを5兆6000億円で買収したイーロン・マスク氏に対して、EUがソーシャルメディアや検索プラットフォームを厳しく取り締まる「デジタルサービス法」に従わなければ多額の罰金や禁止令を出すリスクがあることを警告したと報じられています。EU warns Elon Musk over Twitter moderation plans | Financial Timeshttps://www.ft.com/content/22f66209-f5b2-4476-8cdb-de4befffebe5EU warns Elon Musk over Twitter moderation pl
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