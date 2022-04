スキューバーダイビング中に結婚指輪を発見するのは、どれほどの確率なのでしょうか。広く複雑な海底で砂に埋もれることを考えたら、文学的に難しい気がするのですが……。太平洋の島でシュノーケリングをしていた人が、信じられないところで指輪を目撃しました。 Snorkeller finds lost wedding ring wrapped around a mullet fish off of Norfolk Island : RedditSnorkeller finds lost wedding ring wrapped around a mull