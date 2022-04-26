丸亀うどん弁当「ダブル鶏ちく天うどん弁当」(丸亀製麺)讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は4月26日、「丸亀うどん弁当」新作「W(ダブル)鶏ちく天うどん弁当」(590円)の販売を開始する。【同日発売】“丸亀製麺×TOKIO松岡”共同開発、150万食突破の「トマたまカレーうどん」復活、新味「とろける4種のチーズトマたまカレーうどん」も「丸亀うどん弁当」シリーズは、2021年4月の初登場から約1年で20種類以上を展開し、累計2000万食を突
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