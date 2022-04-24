【AFP＝時事】南アフリカ・ケープタウンの低所得者居住地の一つ、ランガ（Langa）のジョースロボ非公式居住区（Joe Slovo Informal Settlement）で消火に当たる消防隊員。消防によると16日午後6時（日本時間17日午前1時）ごろ出火。一部の住民が消火活動を妨害したという。出火原因は明らかになっていない。この火災による死傷者はなかった。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・南ア、豪雨で緊急事態宣言 死者400人超・南アフリ
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