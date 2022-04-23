【AFP＝時事】英スコットランドの動物愛護団体「スコットランド動物虐待防止協会（Scottish SPCA）」は22日、北海（North Sea）の石油掘削装置に入り込んでいた片目の黒猫が5年ぶりに飼い主と再会したと明らかにした。猫が発見されたのは、スコットランド北東部アバディーンシャー（Aberdeenshire）にあるピーターヘッド（Peterhead）港沖の石油掘削装置。港でコンテナに潜り込み、そのまま海上の設備まで運ばれてしまったとみら