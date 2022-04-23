【AFP＝時事】英国のウィリアム王子（Prince William）とキャサリン妃（Catherine, Duchess of Cambridge）の次男、ルイ王子（Prince Louis）が23日、4歳の誕生日を迎えた。写真はキャサリン妃がノーフォーク（Norfolk）で撮影したもので、ケンジントン宮殿（Kensington Palace）が22日に公開した。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・動画：英女王、96歳に・ウィリアム英王子一家、イースター礼拝に参加・【写真特集】ウィリア