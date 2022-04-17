1990年1月7日に放送スタートした、フジテレビ系アニメ『ちびまる子ちゃん』（毎週日曜後6：00）が5月1日に放送1500回を迎える。『ちびまる子ちゃん 「ありがとう！みんなのおかげで放送1500回1時間スペシャル」』と題した記念すべき回に、タレントの萩本欽一（80）が、本人役でゲスト出演することが17日、決定した。“欽ちゃん”の愛称で親しまれている萩本は、これまで『ちびまる子ちゃん』のストーリーには何度も登場してい