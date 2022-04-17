「育てながら勝つ」難しい戦いも強いられています（写真：シンボリック 、Ystudio、yama1221、sassa626、JOB DESIGN／PIXTA）4月半ばに入って、綾瀬はるかさん主演作「元彼の遺言状」（フジテレビ系）、木村拓哉さん主演作「未来への10カウント」（テレビ朝日系）、高橋一生さん主演作「インビジブル」（TBS系）、二宮和也さん主演作「マイファミリー」（TBS系）など、春ドラマの第1話が次々に放送され、ネット上をにぎわせていま