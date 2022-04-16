韓国でブームになったのがきっかけで、日本でも一重の魅力に気づく人が急増中。一重だからできるメイクで、いつもと違う自分に変身しちゃおう！今回は、多摩美術大学・大学院に通う木村留莉子さんがファイバータイプのアイプチを使って、目力がアップする「並行二重メイク」に挑戦。一緒に学んでぱっちりアイをゲットしよ♡Check! 多摩美術大学 大学院 木村留莉子さんすっぴん 左は一重、右は奥二
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