危険ドラッグを注文し受け取ろうとしたとして山梨県警組織犯罪対策課は11日、同県北杜市高根町清里のマリンバ奏者、大森達嗣容疑者（41）を医薬品医療機器等法違反（指定薬物の輸入）の疑いで逮捕した。「全く身に覚えがない」と否認しているという。【事件直後に「やばい」闇バイトした青年の手紙】逮捕容疑は、今年1月ごろ、何らかの方法で危険ドラッグ（亜硝酸イソブチル）を含む液体を注文し、台湾の郵便局から大森容疑