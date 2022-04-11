【アナハイム（米カリフォルニア州）１０日（日本時間１１日）＝丹羽政善通信員】米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平投手（２７）はアストロズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、４打数１安打だった。三回に放った今季初長打となる二塁打の打球速度は、自己最速の１１９・１マイル（約１９１・７キロ）を計測し、左打者でのメジャー最速を更新した。試合は１―４で敗れた。１−０の三回１死一塁。大谷が目の覚めるような当たりを放っ