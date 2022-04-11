何かに「どハマり」したことがある大人であれば、誰もが共感できるかも......？そんなあるあるを描いた漫画が、ツイッターで注目を集めている。これはツイッターユーザーの福田ナオ（＠fukku7010gmail1）さんが2022年3月28日に投稿した、「人生であと何回『どハマり』できるのか？の話」と題された漫画だ。なにかにどハマりしているときの「生活全てが光輝くような高揚感」、それを感じる頻度が年々落ちていってしまっているという