楽天グループは4月5日、運営するフリマアプリ「楽天ラクマ」のリニューアルを発表しました。ロゴとアプリアイコンのデザインを刷新し、130社以上のリユース事業者や40社以上の国内の並行輸入事業者が出店する「ラクマ公式ショップ」と、農産物や水産物などの取り引きに特化した「産直・こだわり食品」を開始しました。具体的にどんな内容なのでしょうか。 偽物の心配が大幅に軽減される「ラクマ公式ショップ」「ラクマ公式ショップ