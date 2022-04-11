家電量販店大手のエディオンは11日、グループ企業が運用するサーバーが不正アクセスをうけて、約7万8千件の情報が外部に流出した可能性があると発表した。顧客の氏名や住所、電話番号などの個人情報が多くを占める。クレジットカードなどの決済情報は含まれていない、としている。同社によると、流出した可能性があるのは、エアコンや冷蔵庫などを買った顧客の氏名や住所など7万3540件と、荷物の受取時にしたサインの画像など
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