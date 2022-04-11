11日夕方、大阪府枚方市のため池で、近くで遊んでいた、10歳の男の子が池に転落し、心肺停止の状態となっています。11日午後4時50分ごろ、大阪府枚方市春日東町のため池で「男の子が池の中でおぼれている」と消防に通報がありました。警察によりますと、8歳と10歳の男の子2人が池に落ち、このうち10歳の男の子が駆け付けた救助隊に助け出され病院に運ばれましたが、心肺停止の状態になっているということです。8歳の男の子は、自力