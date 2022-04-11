海上自衛隊の46歳の男が東京・北区のカラオケ店で20代の女性にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。海上自衛官の1等海曹の広瀬正行容疑者（46）は、去年12月11日の午前1時前、北区赤羽のカラオケ店で20代の女性に対し、わいせつな行為をした疑いが持たれています。警視庁によりますと、広瀬容疑者は赤羽駅近くで、帰宅途中だった女性に声を掛けカラオケ店に入りましたが、約15分後に女性が逃げ出して通報しました。