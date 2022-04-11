ウクライナ東部の駅へのミサイル攻撃で57人が死亡したことを巡り、中国政府は「調査結果が出るまで理不尽に非難するべきはでない」として、ロシアの批判を避けました。ウクライナ東部・ドネツク州では8日、クラマトルシク駅へのミサイル攻撃で57人が死亡し、欧米各国からは「ロシアによる戦争犯罪だ」などとの批判が上がっています。これについて、中国外務省は11日の会見で「必ず真相と原因を究明しなければならない」と強