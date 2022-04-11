タレント、マツコ・デラックス（４９）が１１日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜後５・０）に生出演。子育てについて「子供は東京で育てない方がいいよ」と持論を展開した。番組では「あなたの周りに遅咲きの人はいますか？」をテーマにトークを展開。子供の遅咲きについての話になるとマツコは「旦那の勤務先が東京の場合は別居してでもいいから、子供は東京で育てない方がいい。ちょっと田舎で育ててあげたほうがい