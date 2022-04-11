厚生労働省によると、新型コロナウイルスのオミクロン株の異なる系統が組み合わさった「ＸＥ系統」が、日本国内で初めて確認されたことが分かった。海外から入国した人に対する空港検疫で検出されたという。オミクロン株｢XE系統｣は、すでにイギリスなどで確認されていて、「BA.2」よりも感染力が強いとされている。