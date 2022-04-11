11日、ヨーロッパ視察中の森保一監督がオンラインで会見し、今後新しい選手をどれくらい招集するかということについて考えを明らかにした。森保監督は今回の視察でこれまで招集していない選手も含めて視察しているとしつつ、その上で今後の予定についてワールドカップに向けた強化が「あと（6月と9月の）2回の活動しかない」ことを指摘。過去のワールドカップは大会前に準備期間が1カ月あり、その間に戦術の落とし込みが出来たが、