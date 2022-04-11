【ソウル＝時吉達也】ウクライナのゼレンスキー大統領は１１日、韓国国会でオンライン演説を行った。侵攻を続けるロシアとの戦いで「生き残り、勝ち抜くにはさらなる助けが必要だ」と述べ、韓国側に軍事装備などの支援を求めた。ゼレンスキー氏は約１５分間の演説で、休戦状態にある朝鮮戦争（１９５０〜５３年）に言及。「韓国は５０年代に戦争で多くの犠牲を出したが、打ち勝った。当時、国際社会が支援した」と強調。現在のウク