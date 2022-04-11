フランス大統領選挙の投票が10日に行われ、再選を目指すマクロン大統領と極右政党のルペン候補が決選投票に進むことになりました。選挙戦は当初、マクロン氏の圧勝とみられていましたが、物価が大きく上がる中、大衆受けする経済対策を前面に掲げるルペン氏が終盤で、激しく追い上げる形となりました。マクロン氏は、ウクライナ情勢への対応で、ロシアのプーチン大統領と会談を繰り返す積極的な外交姿勢などが評価され、序盤からト