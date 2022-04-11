プロ野球開幕から14試合を消化し、1勝12敗1分けと最下位に低迷する阪神タイガース。元阪神で野球解説者の赤星憲広さんが10日の日本テレビ『Going！Sports＆News』で浮上のきっかけについてコメントしました。「浮上のキーマンを挙げるとするならば、近本光司選手だと思います。近本選手はこれまで、開幕当初は調子が上がらない傾向にあったんですけど、今年は調子がいいんです」赤星さんがキーマンとして挙げた近本選手は昨年、178