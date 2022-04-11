最近の国際的な原材料費の高騰を受け、中小企業を含む全国1855社のうち64.7％が製品やサービスの値上げを実施したか、来年3月末までに予定していることが、帝国データバンクの11日までの調査で分かった。ロシアによるウクライナ侵攻の影響により、原油や農産物の国際価格は今後も高水準で推移しそうで、値上げの動きもさらに広がる可能性がある。昨年10月から今年3月までに値上げを実施したのは全体の32.7％だった。小麦など農