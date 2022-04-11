株式会社リクルートは、関西（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県）に居住している4600人を対象に調査した「SUUMO住みたい街ランキング2022 関西版」を発表しました。【表】関西版「住みたい街（駅）ランキング」を見る「住みたい街（駅）総合ランキング」の1位には「地下鉄御堂筋線・梅田駅」が選ばれました。また、2位「阪急神戸線・西宮北口駅」、3位「阪急神戸線・神戸三宮駅」、4位「地下鉄御堂筋線・なんば駅