ローカル線の収支について説明するJR西日本の担当者＝11日午後、大阪市JR西日本は11日、利用者が少ないローカル線の収支を初めて公表した。対象とした1日の平均乗客数（輸送密度）2千人未満の17路線30区間は、2017〜19年度平均の営業損益が全て赤字だった。経営状況の厳しさを示すデータを共有することで、沿線自治体と存廃を含めた運営の在り方に関する協議を加速させたい考えだ。費用に対する収入の割合（収支率）が最も低