日本銀行は１１日、４月の地域経済報告（さくらリポート）を公表した。全国９地域のうち８地域で景気判断を前回１月から引き下げた。中国地方のみ据え置いた。 コロナ禍からの持ち直しの動きについて、北海道や北陸など４地域が「一服している」としたほか、関東甲信越も「弱い動きがみられる」と指摘した。四国は「下押しの影響がみられる」、九州