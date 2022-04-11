雪が積もった路上でベビーカーを押す女性＝１月、韓国ソウル/Jung Yeon-je/AFP/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ） 子どもが誕生してから１８歳になるまでの子育て費用が世界一高いのは韓国――。米金融機関ジェフリーズがこのほど、そんなランキングを発表した。今回のランキングでは、中国の人口調査機関のデータをもとに、１人当たりのＧＤＰ（国内総生産）に占める割合で各国の子育て費用を比較した。その結
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