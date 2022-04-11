動画投稿サイト「FC2」で、無修正のわいせつ動画を配信した疑いで、男2人が逮捕された。アダルト動画制作会社社長の柴原光容疑者(53)ら2人は、無修正のわいせつ動画を「FC2」で配信した疑いが持たれている。警視庁によると、女優はツイッターで募集し、柴原容疑者自身も出演して、1億7,000万円以上を売り上げていたという。柴原容疑者は、「自分の裸を撮影したく撮影はしたが、販売はしていない」と容疑を否認している。