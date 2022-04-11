マジョルカの日本代表MF久保建英は、クラブの下部組織の子供たちにとって憧れの存在の様だ。2019年にFC東京からレアル・マドリーへ完全移籍した久保は、2019-20シーズンに続き、今シーズンもマジョルカへとレンタル移籍。今季はここまで公式戦25試合に出場し2ゴール3アシストをマークし、フル出場は少ないもののチームの中心選手として活躍している。マジョルカは11日にクラブの公式YouTubeチャンネルを更新。「カンテラの少年たち