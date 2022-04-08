µþÅÔÉÜ·Ù¤Ï7Æü¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤Î¹¹¿·»þ¤Ë¿½ÀÁ¼Ô¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ê¸½ñÌó1600Ëç¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿¦°÷¤¬ÇÑ´þ¤·¤è¤¦¤ÈµþÃ°¸å»Ô¤Î¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¯É÷¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£±¿Å¾ÌÈµö»î¸³²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¶¼º¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÈµö¼º¸úÆü¤è¤êÁ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢»áÌ¾¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òµ­Æþ¤·¤¿¾å¤ÇÀÀÌó¤¹¤ë½ñÎà¡£µþÃ°¸å½ð¤Ç2020Ç¯3¡Á12·î¤Ë¼õÍý¤·¤¿¡£ËÜÍè¤ÏÌÈµö¸òÉÕ¸å¤Ë½ðÆâ¤ÇÇÑ´þ¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤·¤¿ÉÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Î60