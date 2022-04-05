アメリカ・テキサス州ダラスに住むグウェンドリン・エリン・パターソンさんは、不動産業界で働く25歳。グウェンドリンさんは、日常的に1940年代のファッションを楽しんでいて、これまでに1万ドル（約123万円）以上をヴィンテージの洋服などに費やしてきたのだとか。 View this post on Instagram A post shared by The Vintage Realtor (@thevintagerealtor)1940年代のファッション雑誌から飛び出したような、グ
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