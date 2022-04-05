JR東日本は、先月の最大震度6強の地震の影響で、一部区間で運休している東北新幹線について、今月14日から全線で運転を再開すると発表しました。車両が脱線した影響で、東北新幹線は、福島から仙台駅の間で現在も運転を見合わせていますが、JR東日本は、さきほど、14日から全線での運転を再開すると発表しました。これまで20日前後の再開を目指すとしていましたが、復旧作業と安全確保の見通しが立ったためとしています。