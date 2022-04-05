ホワイトソックス戦ではOP戦初のマルチ安打を記録米大リーグ・エンゼルスの鈴木誠也外野手は4日（日本時間5日）、ホワイトソックスとのオープン戦に「6番・右翼」で出場。3打数2安打1打点と結果を残した。またインタビューでも爆笑を誘い、米記者たちのハートを鷲掴みにしている。オープン戦初となる複数安打を記録した鈴木。7日（同8日）の開幕に向け調子を上げてきた。囲み取材では、米記者から「春季キャンプで何か驚いたこ