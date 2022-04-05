【AFP＝時事】男子ゴルフのブライソン・デシャンボー（Bryson DeChambeau、米国）は4日、今週開幕の第86回マスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2022）を28年ぶりに欠場することになったフィル・ミケルソン（Phil Mickelson、米国）について、「音信不通」だと明かした。ミケルソンは2月、サウジアラビア資本をバックにグレッグ・ノーマン（Greg Norman）氏が主導する新リーグ構想に関する発言が物議を醸すと、ゴル