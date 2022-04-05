おぞましいの一言に尽きる。警視庁は4月2日、10年前に10代女性の教え子に性的暴行を加えていたとして、東京都江東区の小学校教諭・河嶌健容疑者（46）を強姦容疑で逮捕した。逮捕のきっかけは、昨年11月、保護者から学校に寄せられた「娘が学校で先生からわいせつ行為を受けている」との被害相談であった。男は5年前にも板橋区内の小学校でも女子児童の体を触るなどのわいせつ事案を起こし、停職3カ月の処分を受けていた。＊＊