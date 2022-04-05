米首都ワシントンのフォートマクネア陸軍基地に到着後、記者団に話しかけるバイデン氏/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米国のバイデン大統領は、ウクライナのブチャで行われた残虐行為を、ロシアとロシアのプーチン大統領による「戦争犯罪」と位置づけ、ロシアに対する追加制裁を検討していることを明らかにした。一方で、ジェノサイド（集団殺害）ではないとの認識を示した。「私がプーチンを戦争犯罪人と呼んで批判され