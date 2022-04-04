ミズノの野球グラブ作り名人の坪田信義さん（２００４年１０月撮影）サンケイスポーツ

イチロー氏らのグラブを手がけた伝説の職人・坪田信義さん 89歳で死去

  • 2008年まで、ミズノ社でグラブマイスターを務めた坪田信義氏が3日に死去
  • 1948年に同社に入社し、98年に労働省（現厚労省）の「現代の名工」に選出
  • 60年にわたり、イチロー氏、松井秀喜氏らプロ野球選手のグラブを手がけた
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