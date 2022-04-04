【ロンドン＝板東和正】ウクライナが「戦争犯罪」の捜査を要求した国際刑事裁判所（ＩＣＣ、オランダ・ハーグ）は、２００２年に発効したＩＣＣローマ規程によって設立された国際裁判所で、戦争犯罪を行った個人を捜査・訴追する。締約国数は１２０以上にのぼる。ＩＣＣは管轄権が及ぶ対象犯罪として、?ジェノサイド（集団殺害）?人道に対する犯罪?民間人らを攻撃する「戦争犯罪」などをあげる。ロシアやウクライナなどは加盟して