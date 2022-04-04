神戸大学や兵庫県の研究グループは4日、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を受けた医師40人を調べたところ、オミクロン株の一種で感染力が強いとされる「BA.2」への感染を防ぐ中和抗体の量が大幅に増えたことが分かったと発表した。