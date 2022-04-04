中国・上海に向けて出発する山東省の医療関係者＝3日、中国山東省済南市（新華社＝共同）【上海共同】中国国営の中央テレビは、中国軍が3日、医療部門の要員約2千人を新型コロナウイルス対策のため上海に向けて派遣したと報じた。PCR検査を支援するなどとしている。上海市ではほぼ全域でロックダウン（都市封鎖）が続いており、医療逼迫が深刻化している可能性がある。上海には既に、山東省や天津市など各地から医療関係者が大