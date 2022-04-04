毎月、新たに発売されるビジネス書は約500冊。いったいどの本を読めばいいのか。読書家が集まる本の要約サイト「flier（フライヤー）」で、3月にアクセス数の多かったベスト20冊を、同サイトの編集部が紹介する――。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki第1位：『できる人は、「これ」しか言わない』（大塚寿著、PHP研究所）第2位：『仕事は1冊のノートで10倍差がつく』（鈴木進介