「この漢字見たことない！」と、びっくりしてしまう人も多いのが、今回ご紹介する7つの漢字。あなたは正しく読めますか？早速、正しい読み方や意味、由来をご紹介していきます♪Q.「鰐梨」「鰐梨」は、“クスノキ科ワニナシ属”に属する、常緑高木やその果実の名称です。この漢字ですが、なんと読むでしょうか？出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-vector/message-box-question-mark-icon-1933983242Answer「アボカド」Q