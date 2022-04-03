3日に放送された三谷幸喜脚本、小栗旬主演の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（NHK総合ほか）の第13回に、歌舞伎俳優、八代目市川染五郎演じる源義高が初登場。ネット上ではその美貌や優雅なたたずまいに「麗しすぎる」「美しい」「美少年」と歓喜の声が上がっている（※一部ネタバレあり）。本作は、野心とは無縁だった伊豆の若武者・北条義時（小栗）が鎌倉幕府初代将軍・源頼朝（大泉洋）にすべてを学び、武士の世を盤石にした二