3日に放送された三谷幸喜脚本、小栗旬主演の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（NHK総合ほか）の第13回に、歌舞伎俳優、八代目市川染五郎演じる源義高が初登場。ネット上ではその美貌や優雅なたたずまいに「麗しすぎる」「美しい」「美少年」と歓喜の声が上がっている（※一部ネタバレあり）。本作は、野心とは無縁だった伊豆の若武者・北条義時（小栗）が鎌倉幕府初代将軍・源頼朝（大泉洋）にすべてを学び、武士の世を盤石にした二
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