◇RISEELDORADO2022（2022年4月2日国立代々木競技場第1体育館）立ち技打撃格闘技「RISEELDORADO2022」が2日、国立代々木競技場第1体育館で開催された。RISEラストマッチとなったキックボクシング40勝無敗でRISE世界フェザー級王者の那須川天心（TARGET/Cygames）は同門の風音(TEAMTEPPEN)に判定2ー0で勝利して無敗のまま6月19日に東京ドームで開催されるKー1史上初の3階級王者で現スーパー・フェザー級王者・武尊