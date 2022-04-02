Microsoftが公式Twitterアカウントに投稿した画像に写っているのが、Windows PCではなくiMacだったとして話題になっています。 なお当該ツイートはすでに削除されています。公式アカウントがツイートMicrosoft Windowsの公式Twitterアカウントは現地時間3月30日、次のような内容を画像（トップ）とともに投稿しました。投稿には記事へのリンクも含まれていました。 春の大掃除？Microsoftのカーメン・ズラテフから
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