【AFP＝時事】ロシア軍に包囲されるウクライナ南東部マリウポリ（Mariupol）で先月起きた劇場空爆で、一命をとりとめた女性2人が、当時の「恐ろしい」体験をAFPに語った。マリウポリでは先月16日、多数の民間人が避難していた劇場が、ロシア軍によるものとされる空爆を受けた。ビクトリヤ・ドゥボビツカヤ（Viktoria Dubovytskaya）さん（24）はその際、劇場内にいた。一方、マリヤ・クトニャコワ（Maria Kutnyakova）さん（30）
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