「ヤクルト１−３巨人」（３０日、神宮球場）巨人が７投手のマシンガン継投で逃げ切り、２０１９年以来の開幕から２カード連続勝ち越しを決めた。先発のメルセデスは切れのある速球に変化球を巧みに交え、５回１／３を２安打無失点と好投。六回１死一、二塁で後を受けた２番手の鍬原は２者連続で一邪飛に打ち取り、ピンチを脱した。３番手の今村も１回無失点。八回は今季初登板のビエイラが連続四球から１死二、三塁と窮地